L'Instance nationale de dialogue et de médiation décide d'entamer le dialogue national sans délai

L'Instance nationale de dialogue et de médiation a décidé d'entamer le dialogue national sans délai, selon un calendrier "qui sera annoncé ultérieurement", a indiqué, jeudi, l'instance dans un communiqué.

Dans son communiqué sanctionnant la réunion tenue, jeudi, sous la présidence de son coordonnateur, Karim Younes, l'Instance a affirmé que les mesures annoncées dans le premier communiqué, seront prises en compte dans les recommandations du dialogue, soulignant que "l'intérêt du pays passe avant tout".

L'Instance nationale de dialogue et de médiation a également salué les personnalités nationales qui "ont répondu favorablement à l'appel de la patrie, dans cette conjoncture difficile, par conviction et sens de responsabilité". Les noms de ces personnalités seront annoncés ultérieurement.

Pour rappel, la réunion a été marquée par l'annonce de la démission de Karim Younes de la présidence du panel, une décision rejetée à "l'unanimité" par les membres du panel, et ce en réponse "à la demande de plusieurs personnalités, organisations, associations, membres de la société civile et acteurs du hirak populaire, à travers les différentes wilayas, lesquels avaient exprimé leur attachement au principe de dialogue national annoncé pour la sortie de crise dans les plus brefs délais".

Face à cette situation et "mû par le sens de responsabilité envers Dieu et le pays, et conscient de la confiance placée en sa personne par les membres du panel", M. Younes a accepté de poursuivre ses missions, selon le communiqué.

