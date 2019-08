Journées du théâtre engagé à Tissemsilt : atelier de formation en écriture dramatique et interprétation

Un atelier de formation en écriture dramatique et d’interprétation a été lancé jeudi au centre culturel de Bordj Bounaama (Tissemsilt) au profit de 30 jeunes adhérents à des associations culturelles.

Cette formation de deux jours, inscrite dans le cadre des premières journées nationales du théâtre engagé qui se poursuit dans la ville, comporte des cours théoriques et pratiques sur les nouveaux styles d’écriture dramatique créative au lieu du recours à l’adaptation et au style d’improvisation.

Cet atelier est dirigé par le metteur en scène et commissaire des journées nationales du théâtre arabe expérimental d’El Eulma (Sétif), Mounir Boumerdès et l’enseignante Attou Kheira de l’université de Mostaganem .

Cet atelier de formation a pour objectifs de détecter des jeunes talents et de les orienter sur la bonne voie en écriture du texte dramatique, selon Dr Attou Kheira.

Les journées nationales du théâtre engagé se poursuivent au deuxième jour avec la présentation de pièces "Mina" de l’association culturelle "Angham Kortoba" de Jijel, "Dar El Adjaza" de l’association "El Waha" des arts de Ouargla et "Akher Mahatta" de l’association "Amis de Mansourah" de Tlemcen.

Cette manifestation sera clôturée vendredi soir en honorant les lauréats de la meilleure représentation complète, de la meilleure mise en scène, du meilleur texte, du meilleur comédien et meilleure comédienne et du prix du jury.

Cet événement culturel, initié par l’association "El Wancharis" de créativité de Bordj Bounaama en collaboration avec la direction d e la culture et les services communaux, enregistre la participation de six troupes théâtrales des wilayas de Jijel, M’sila, Tiaret, Relizane, Ouargla et Tlemcen.