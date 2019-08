Accidents de la circulation : sept (07) personnes décédées en 24 heures

Sept ( 07) personnes ont trouvé la mort dans six (06) accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique vendredi, un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été déploré au niveau de la wilaya d’Oum El Bouaghi avec trois (03) personnes décédées, suite à deux (02) accidents de la route, précise la même source.

S'agissant du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les agents de surveillance ont effectué 1255 interventions ayant permis de sauver 959 personnes d'une noyade certaine et de prodiguer des soins de première urgence à 221 personnes, ajoute le communiqué, soulignant le décès de cinq (05) personnes dont quatre (04) survenus dans les plages interdites à la baignade dans les wilayas de Bejaïa (02), Tipaza (02) et Mostaganem (01).

Depuis le 1er Juin, ce dispositif a effectué 41355 interventions, ayant sauvé 28341 personnes de la noyade alors mais enregistré, en revanche, le décès de 78 personnes dont 54 survenus dans des plages interdites et 12 en dehors des horaires de surveillance.

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, les unités de la protection civile ont procédé à l’extinction de 74 incendies ayant causé la perte de 323 hectares (ha) de surface forêts, 126 ha de surface maquis, 402 ha de surface broussailles, 5730 arbres fruitiers et 3194 bottes de foins, est-il ajouté.

Les incendies les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Mila, avec 03 incendies ayant ravagé 165 ha de surfaces forêts et 35 ha de broussailles, alors que 04 personnes y ont été incommodées par la fumée, suite à l’incendie de forêt déclenché à la commune de Terrai Bainen au lieu-dit Béni Afak.

"Actuellement les unités terrestres et aériennes de la Protection civile luttent pour éteindre 07 incendies de forêts, maquis et broussailles à travers les wilayas de Bejaïa, Tissemsilt, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Khenchela et Ain Defla", conclut le communiqué.