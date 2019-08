Développement en Afrique : Loukal insiste sur la promotion des facteurs clés de la productivité du capital humain

Le ministre des Finances Mohamed Loukal a mis l'accent sur l'importance pour le continent africain de déployer plus d’efforts pour la promotion des facteurs clés de la productivité du capital humain.

Intervenant lors de sa participation aux travaux de la réunion du Groupe des gouverneurs africains auprès de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (Caucus Africain), tenue du 31 juillet au 02 août courant à Accra (Ghana), M. Loukal a insisté sur la promotion des facteurs clés de la productivité du capital humain, notamment dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’éducation, de la santé et de la sécurité sociale.

M. Loukal qui a pris part aux différents panels organisés lors de cette réunion sur le thème "L’Afrique au-delà de l’aide : renforcer les capacités institutionnelles et les financements innovants pour une croissance durable", a rappelé les réalisations de l’Algérie notamment en matière de renforcement du capital humain ainsi que les efforts fournis par les autorités publiques pour la mobilisation des ressources domestiques et des outils de diversification de l’économie.

Pour sa part, le président de la République du Ghana Nana Akufo-Addo, qui a présidé l'ouverture des travaux de cette réunion, a rappelé dans son allocution, les défis auxquels fait face le continent africain en matière de développement ainsi que les efforts communs déployés en la matière sur le plan continental, à travers l’agenda de développement 2063 de l’Union Africaine.

Il a, à ce titre, invité le groupe de la BM et le FMI à accompagner ces efforts de développement, en s’appuyant sur le cadre stratégique qu’offre cet agenda de l’Union Africaine.

Par rapport aux travaux de cette réunion, ces derniers ont donné lieu à l’adoption du "Mémorandum 2019" du Caucus Africain, reprenant des messages et préoccupations des gouverneurs, et ce, dans la perspective de les adresser aux dirigeants du FMI et du groupe de la BM lors de leurs prochaines Assemblés annuelles prévues en octobre 2019.

Dans ce cadre, les gouverneurs africains ont essentiellement appelé le FMI et la BM à intensifier leurs efforts d’accompagnement au profit des pays africains pour le développement des capacités et l'assistance technique en matière de technologie financière, dont l’évolution demeure rapide, en vue de leur permettre de faire face aux défis qu’engendre cette nouvelle technologie.

Ils ont également invité les deux institutions de Breton Woods à appuyer les efforts du continent dans l’amélioration de la gouvernance institutionnelle, pour un meilleur développement du secteur privé et une gestion plus efficace des investissements publics, ainsi que dans l’amélioration des marchés de capitaux en Afrique à travers, notamment, le renforcement des capacités des secteurs financiers nationaux.

Par ailleurs, les gouverneurs africains ont insisté sur la nécessité pour les pays de la région de déployer plus d’efforts dans l’investissement dans leur capital humain dans le but d’améliorer la productivité et par conséquent, accroitre le développement en Afrique.

De son coté, M. Loukal a salué l’initiative du projet sur la "Capital Humain" de la BM et a appelé cette institution à accompagner les efforts d’investissement des pays africains en la matière, à travers des appuis adaptés aux spécificités de chaque pays.

Sur un autre plan, il a souligné les défis de réformes structurelles auxquels sont confrontés les pays de la région en vue de réduire les obstacles à l’augmentation de la productivité et à la résilience des économies aux chocs extérieurs.

De plus, il a appelé le groupe de la BM et le FMI à intensifier leurs efforts, à travers la panoplie de leurs instruments, à l’effet d’accompagner les pays africains pour le développement du secteur privé dans les différents domaines d’activité, l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion des marchés de capitaux et le renforcement des capacités en matière de mobilisation de l’épargne domestique.

En marge de cette réunion, M. Loukal a rencontré le ministre ghanéen de l'économie et des Finances, Camara Mamadi et ont discuté de l’état de la coopération bilatérale et examiné les opportunités de développement des échanges interafricains dans une optique d’intégration régionale.

A ce titre, M. Loukal a invité son homologue ghanéen à se rendre en Algérie pour explorer davantage les possibilités de partenariats entre les deux pays, sachant que le Ghana assure le secrétariat de la zone de libre échange continentale africaine.

Il s’est également entretenu avec certains de ses homologues africains, à l’instar du ministre camerounais des Finances Louis Paul Motaze, avec lesquels il a passé en revue l’état et les perspectives des relations économiques et financières, ainsi que les voies et moyens de les développer davantage.