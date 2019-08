Le premier championnat d'Afrique des clubs de judo aura lieu à la fin de l’année en cours en Egypte, a annoncé jeudi la Confédération africaine de la discipline (CAJ).

Sans donner plus de précision concernant la date et les sites devant abriter cet évènement, l'instance africaine a précisé que cette compétition sera ouverte à tous les clubs du continent africain affiliés à leur Fédération nationale et sera dédiée aux seniors seulement.