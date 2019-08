Mobilisation citoyenne pacifique – vendredi 24 : détermination du hirak d’aller jusqu’au bout des revendications

Les rues des villes du hirak ne désemplissent pas en ce vendredi aoûtien, le 24 ème de la série, où les hirakiens, chants patriotiques, slogans clamés et emblème national déployé, déferlent toujours vers les chefs-lieux de wilayas et daïras d’Algérie avec le même maitre mot d’ordre pour un « changement du système de gouvernance » et le « renvoi de ses symboles ».

De Annaba à Oran en passant par Jijel, Sétif, Béjaia, Alger, Djelfa, Laghouat, entre autres villes du pays, les slogans des marcheurs sont unanimes quant à la détermination de poursuivre les marches revendicatives pacifiques tous les vendredis jusqu’au bout des contestations, relayés par les marches des étudiants chaque mardi en dépit des vacances d’été.