Le micro-orbiteur lunaire chinois s'écrase sur la Lune sous contrôle

Le micro-orbiteur lunaire chinois Longjiang-2 s'est écrasé sur la Lune sous le contrôle des équipes au sol après avoir terminé sa mission, a annoncé le Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine.

Le micro-satellite s'est écrasé dans une zone prédéterminée de la face cachée de la Lune le 31 juillet à 22h20 (heure de Pékin), a annoncé vendredi le centre.

Pesant 47 kg, Longjiang-2 a été envoyé dans l'espace le 21 mai 2018, avec le satellite relais de la sonde lunaire Chang'e-4, "Queqiao", et est entré en orbite lunaire quatre jours plus tard. Il a fonctionné en orbite pendant 437 jours, dépassant ainsi sa durée de vie prévue d'un an.

Le développement du micro-orbiteur lunaire étudie un nouveau mode d'exploration de l'espace lointain à faible coût, a déclaré le centre.