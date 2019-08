Noyades : Cinq corps repêchés en 48 heures sur les côtes de Béjaia, Boumerdès et Tipasa

Les corps sans vie de deux personnes ont été repêchés par les services de la Protection civile sur les côtes de la wilaya de Tipasa, dont l'un dans une plage non autorisée à la baignade, a-t-on appris auprès de ces services.

Par ailleurs, trois personnes sont mortes par noyade mercredi : deux à Boumerdes et Bejaïa dans des plages interdites à la baignade et la troisième dans une retenue collinaire à M'sila.

Les services de la protection civile de la wilaya de Tipasa ont repêché, jeudi après-midi, le corps d'un jeune d'une vingtaine d'année originaire de Saoula (Alger) dans une plage à Aïn Tagouraït. Le corps de la victime a été évacué à la morgue de l'hôpital de Tipasa.

Ces mêmes services ont repêché, jeudi soir, le corps sans vie d'un jeune âgé de 22 ans originaire de la wilaya d'Adrar qui s'est noyé à la plage de Matarès, une plage autorisée à la baignade au centre de la ville de Tipasa, indique-t-on de même source.

Depuis le début de la saison estivale, le bilan des morts par noyade s'est élevé à quatre victimes dans la wilaya de Tipasa, selon les services de la protection civile.

S'agissant du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les agents de surveillance ont effectué 1255 interventions ayant permis de sauver 959 personnes d'une noyade certaine et de prodiguer des soins de première urgence à 221 personnes, ajoute le communiqué, soulignant le décès de cinq (05) personnes dont quatre (04) survenus dans les plages interdites à la baignade dans les wilayas de Bejaïa (02), Tipaza (02) et Mostaganem (01).

Depuis le 1er Juin, ce dispositif a effectué 41355 interventions, ayant sauvé 28341 personnes de la noyade alors mais enregistré, en revanche, le décès de 78 personnes dont 54 survenus dans des plages interdites et 12 en dehors des horaires de surveillance