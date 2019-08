Sliman Aradj à la radio : la présidentielle est en soi une réponse à la volonté populaire et un renforcement de l’Etat

« Le panel de sortie de crise a l’ultime mission nationale de recueillir les voix et propositions consensuelles et pister les voies devant mener vers la présidentielle de par son rôle de médiation et de dialogue », a indiqué jeudi, sur les ondes de la radio nationale, le politologue Sliman Aradj .

Soulignant « les vertus du dialogue », M. Aradj soutient que « les objectifs tracés dans la recherche d’une assise consensuelle autour s’inscrivent dans l’optique de l’impératif d’aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais ». « L’importance de ce panel s’explique également par la noble mission de rapprocher les points de vue qui mènent vers ces élections par l’élaboration d’une feuille de route qui met en œuvre l’ensemble des propositions devant patronner le passage vers une prompte présidentielle ».

«La présidentielle est la seule clé pouvant mener le pays vers une normalisation de la vie politique du pays et facilite la concrétisation des réformes par le patronage d’un président légitimement élu appuyé par la confiance de ses électeurs», a-t-il insisté.