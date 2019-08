Alain Portes : «L’Algérie mérite mieux que son classement actuel»

Le nouveau sélectionneur national de handball, le Français Alain Portes, a indiqué vendredi lors de son arrivée à Alger que « l’Algérie mérite mieux que son classement actuel, elle mérite une équipe qui donne du plaisir au public ».

Portes est, enfin, là. Attendu à Alger en janvier dernier, après l’annonce faite par le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, l'ancien sélectionneur de la Tunisie (2009-2013) a fait durer le suspense avant de se décider finalement pour venir en Algérie.

Pour sa première déclaration aux médias algériens, Portes s’est dit très content et très motivé de commencer une nouvelle aventure à la tête du Sept national. « Je suis très content de vivre une nouvelle aventure humaine et sportive dans un pays que je connais à travers l’équipe nationale d’Algérie que j’ai rencontré dans les Coupes d’Afrique jouées sous l'étendard de la Tunisie. J’ai beaucoup aimé le caractère des joueurs mais également leurs qualités », a révélé le nouveau patron des Verts.

« J’ai d’abord été touché quand on m’a appelé pour m’occuper de cette sélection nationale. J’ai tout de suite été motivé et j’avais hâte de venir ici, même si cela fait quelque temps depuis le commencement des discussions », a-t-il ajouté.

« L’Algérie mérite mieux »

Questionné sur le niveau et le classement actuel des camarades de Berkous, Portes s’est dit peiné de la situation dans laquelle se trouve l’EN d’Algérie. « Ca m’a fait de la peine de voir l’Algérie terminé à la 6e place de la dernière coupe d’Afrique car ce n’est pas réellement sa place», indiquera le nouveau coach, ajoutant que « les joueurs algériens sont talentueux mais ils ne semblaient pas jouer avec beaucoup de plaisir». « Dire que je vais changer tout cela sera prétentieux de ma part mais je pense que l’Algérie mérite mieux que ce classement, elle mérite une équipe qui donne du plaisir au public, elle mérite d’avoir des joueurs qui prennent du plaisir sur le terrain », a indiqué le coach Portes (57 ans).

Sur sa lancée, Portes a salué l’initiative de la FAHB de faire confiance à un technicien étranger afin de redorer le blason du handball algérien. « Je suis content de la démarche de la FAHB qui a fait appel à un étranger car il faut peut être un regard nouveau sur tout cela», dira-t-il rappelant qu' «Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France que je connais bien et qui attendent beaucoup de moi espérant que je serai d’être à la hauteur de la confiance qu’on me témoigne ».

« Les deux stages du mois d’août seront très importants »

Secondé par l’ancien international algérien, Tahar Labane, Portes a convoqué 21 joueurs pour les deux premiers stages de préparation en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2020), prévue du 17 au 27 janvier en Tunisie. Le premier s'étalera du 4 au 12 août alors que le second regroupement est programmé du 19 au 27 du même mois.

« Le but du premier stage sera de faire connaissance avec l’ensemble des joueurs, même si je connais quelques-uns. On va appendre à se connaitre et c’est dans ce but que j’ai demandé qu’on fasse des stages de travail pour préparer la CAN car il faut qu’on parle le même language au niveau du jeu et cela demande beaucoup d’entrainement, beaucoup de discussion et il faut qu’on aura du temps également. C’est pour cela que les deux stages du mois d’août seront très importants », a signifié le coach national.

Qualifier l’Algérie pour le Mondial 2021

Concernant l’objectif assigné à Portes, le Français a confirmé que sa mission première sera de qualifier l’Algérie pour le Mondial 2021, prévu en Egypte. « Mon contrat va jusqu’aux Jeux Méditerranéens de 2021 à Oran. Mon objectif premier c’est de qualifier l’équipe au Mondial de l’Egypte, donc, priotairement faire le classement qu’il faut lors de la CAN 2020», fera-t-il savoir. «J’espère atteindre cet objectif pour ensuite avoir un an afin de continuer de progresser et essayer de présenter un visage intéressant dans un championnat du monde », a indique Portes avant de conclure : « la mission que l’on m’a confiée c’est de redonner du plaisir à regarder l’Algérie jouer au handball et cela me convient très bien ».