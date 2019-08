Coupure d'électricité jeudi dans plusieurs communes d'Alger Est

Un incident technique sur les lignes haute tension du gestionnaire du réseau de transport de l'électricité a été enregistré jeudi à 21h08, a indiqué un communiqué de la Direction de distribution d'El Harrach relevant de la Société de distribution d'électricité et du gaz d'Alger (SDA).

Cet incident a causé une coupure de l'alimentation électrique dans les communes de Bordj El Bahri, Ain Taya,Hareoua, El Marsa, Tamenfoust, BEK (Dergana, Benzerga et Doum) et Rouiba (Cité 500 logts LPP Medeghri, cité des Orangers et cité Castors), a précisé la même source.

Toutes les équipes techniques de la Direction de distribution d'El Harrach ont été immédiatement dépêchées pour procéder au rétablissement du courant à partir de 22h00 et le rétablissement final pour toutes les localités citées s'est fait à partir de 4h00 du matin, a ajouté le même communiqué.