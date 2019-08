Aid El Adha : disponibilité de l'eau et le bon fonctionnement des réseaux d'assainissement assurés

Toutes les mesures ont été prises pour assurer l'approvisionnement continu en eau potable et le bon fonctionnement des réseaux d'assainissement durant les deux jours de l'Aid el Adha, a indiqué, samedi à Alger, le Directeur des Ressources en eau d'Alger, Kamel Boukercha.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises, en coordination avec la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), afin d'éviter les coupures et perturbations d'alimentation en eau potable ainsi que les services d'assainissement durant les deux jours de l'Aid El Adha, et ce à travers la mobilisation d'équipes de permanence dans toutes les communes de la capitale, a assuré M. Boukercha dans une déclaration à l'APS.

Le même responsable a évoqué la création d'une cellule de suivi au niveau du siège de la SEAAL, composée de cadres et de directeurs du secteur et chargée du suivi des rapports sur l'état d'approvisionnement en eau potable durant les deux jours de l'Aid en vue d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable, affirmant que la direction s'engage à garantir la qualité du service public avec tous les moyens dont elle dispose.

Durant le premier jour de l'Aid, le volume de consommation de l'eau atteint son pic de consommation quotidienne, a-t-il ajouté affirmant la disponibilité des infrastructures d'eau à assurer l'approvisionnement en eau potable.

S'agissant de l'assainissement, M. Boukercha a précisé que des équipes d'intervention seront mobilisés à travers les différentes communes de la capitale pour opérer dans les meilleures conditions l'évacuation des déchets issus de l'abattage.

Par ailleurs, il a annoncé la mobilisation de permanences au niveau des stations d'assainissement. Ces permanences seront chargées de l'opération d'assainissement au niveau des stations d'épuration d'Alger et remédieront à tout imprévu.