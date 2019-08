Inscriptions universitaires: plus de 66% des nouveaux bacheliers orientés vers leur premier choix

Environ 66,46% des nouveaux bacheliers ont été orientés vers le premier choix relatif à la filière choisie, a indiqué, samedi, le ministre de l'enseignement suypérieur et de la recheche scientifique, Tayeb Bouzid.

Il a précisé que 173.585 bacheliers sur les 261.171 qui avaient réussi à leur examen avaient été orientés vers leur premier choix, 41.266 autres vers leur second choix, 21.184 vers leur troisième choix et 13.191 vers leur quatrième et dernier choix.

Le ministre a fait savoir, par ailleurs, que la deuxième phase de préinscriptions et celle des entretiens débuteront dimanche pour se poursuivre jusqu'au 8 août, l'examen des voeux relatif à cette seconde phase étant programmé du 8 au 17 août.

Celui-ci a annoncé qu'un total de 1.740.000 étudiants répartis entre 50 universités, 13 centres universitaires, 32 Ecoles supérieures et 11 Ecoles normales sont attendus pour l'année universitaire 2019-2020.