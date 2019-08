Mercato : Ismaël Bennacer rejoint l'AC Milan

L'AC Milan (Seria A italienne) a officialisé dimanche l'arrivée du champion d'Afrique algérien Ismaël Bennacer qui a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli, relégué en Serie B.

''L'AC Milan communique avoir racheté à l'Empoli FC les droits de prestations sportives du joueur Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien arrive au club à titre définitif avec un contrat de cinq ans", a indiqué le club milanais sur son site internet.

Le club lombard a publié une photo de l'Algérien, accompagné de l'ancienne gloire du club Paolo Maldini sur le réseau social ''Instagram'' en train de parapher son contrat. La direction de l'AC Milan a écrit sur son annonce: ''Please welcome the new Rossonero'' (S'il vous plaît, souhaitez la bienvenue au nouveau Milanais, ndlr).

Le joueur algérien avait passé il y a une quinzaine de jours sa visite médicale à la clinique Madonnina de Milan en prélude à un transfert estimé à 15 millions d'euros plus deux autres de bonus, selon la Gazzetta dello sport, alors que le champion d'Afrique devrait toucher un salaire annuel net d'environ 1,5 million d'euros.

Auteur d'un excellent parcours, le jeune porteur d'eau algérien a été élu "Meilleur joueur" de la Coupe d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019) et c'est le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino qui lui a personnellement remis ce trophée après la finale contre le Sénégal (1-0).

Un aboutissement pour Bennacer, qui a été élu "Meilleur joueur du match" à deux reprises pendant la phase de poules. La première fois lors de la première journée contre le Kenya, pour avoir donné notamment une passe décisive au capitaine Riyad Mahrez.

La deuxième, c'était contre le Sénégal, lors de la deuxième journée du groupe C, pendant laquelle il avait réalisé une très belle prestation.

Qualifié sur le terrain pour la prochaine Europa League, Milan a été exclu de cette compétition par l'UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier.

Né à Arles, Bennacer a commencé sa carrière en 2014 à Arles-Avignon, en Ligue 2 (France). Par la suite, il a été transféré à Arsenal (Premier League) en 2015, jouant surtout avec l'équipe des U23 des "Gunners", avant de retourner en France à Tours, puis de tenter une expérience en Italie avec Empoli en 2017.

APS