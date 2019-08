Accidents de la circulation: 07 décès et 34 blessés en 24 heures

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 34 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus sur le territoire national durant les dernières 24 heures, indique dimanche un bilan des services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El-Bayadh où quatre personnes sont décédées et trois autres ont été blessées suite à deux accidents, le premier survenu sur la RN 97 dans la commune de Sidi Slimane et le second sur la RN 47 au lieu-dit Oued Tazina, commune de Chellala, précise la même source.

S'agissant du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les secours de la Protection civile sont intervenus pour repêcher les corps de trois personnes décédées par noyade dans les wilayas de Mostaganem, Boumerdes et Tipaza.