La poésie de Mahmoud Darwich dans deux ouvrages chez Barzakh

Pour marquer la commémoration du 11ème anniversaire de la disparition de Mahmoud Darwich, l'éditeur algérien Bazakh a réédité deux recueils tirés de l’oeuvre du grand poète palestinien mort le 9 août 2008.

Les deux ouvrages, l’un en français, l’autre en arabe et français, constituent un florilège de poèmes proposé par deux grands poètes et traducteurs- le Palestinien Elias Sanbar et le Marocain Abdellatif Laâbi-parmi les textes les plus marquants de la poésie arabe contemporaine et dont Darwich est une des figures de proue.

Le premier volume, une anthologie intitulée "Rien qu’une autre année", titre d’un ses poèmes et qui donne un aperçu de l’itinéraire de Darwich sur près de 20ans (1966-1982) avec neuf recueils, que Abdellatif Laâbi a choisi de rendre en Français.

L’anthologie s’ouvre sur les poèmes tirés du recueil "Un amoureux de Palestine", publié en 1966. C’est par ces poèmes chantés, que les lecteurs arabes découvrent "A ma mère", et "Poèmes sur un amour ancien". Avec d'autres textes, ces deux poèmes constituent, s'il en est, l'acte de naissance d’un grand poète qui allait vite confirmer son envergure internationale.

Du deuxième recueil de Dawich, "Fin de la nuit, 1967", Laâbi a choisi six poèmes dont l’emblématique "Rita et le fusil", texte à la charge poétique intense où le chagrin, le questionnement, la colère et l’amour se mêlent au sentiment d’échec et d’impuissance.

"Les oiseaux meurent en Galilée, 1970", un troisième recueil composé de neuf poèmes marque une évolution dans l’expression poétique de Darwich. Les textes qui le composent trouvent, par la profondeur et la puissance du verbe, une résonance particulière chez le lecteur de Darwich: "Pluie douce et un automne lointain ", "Rita, aime-moi", "Chute de la lune"‘, autant de poèmes qui célèbrent l’amour et l’humain, sans cesser de pourfendre l’injustice et la tyrannie.

De "Ma bien-aimée se réveille, 1970", Laâbi a choisi de traduire trois poèmes dont "Passeport" -interprété par le chanteur engagé libanais Marcel Khalifé- "Chronique de la douleur palestinienne’’, sur la débacle des armées arabes en 1967, ou encore "Ecriture à la lueur d’un fusil", un poème narratif par excellence où Darwich convoque l’histoire et ses héros tragiques.

Du recueil "T’aimer ou ne pas t’aimer" (1972), Laâbi propose "Cantiques", "Le guitariste ambulant", "Le passager" et surtout l’incomparable "Sirhan boit le café à la cafétéria", un poème où le personnage de Sirhan se donne une destinée, possible pour chaque Palestinien.

"D’essai numéro 7 "(1975), le traducteur a sélectionné "‘Comme si je t’aimais", "La sortie du littoral méditerranéen", "Le fleuve est étranger et tu es mon amour" et "Gloire à cette chose qui n’est pas arrivée".

Par le choix du titre donné à ce recueil, Mahmoud Darwich a voulu, symboliquement, signifié les changements opérés dans sa précédente expérience et souligné la transition vers une autre expression poétique dont "Noces", un recueil publié en 1977, porte déjà les prémices.

Ce recueil dont l’anthologie rassemble sept poèmes parmi lesquels le poème-titre, regroupe entre autres "Il était ce qu’il adviendra", "Ainsi parla l’arbre délaissé", et "Le poème de la terre", un des textes les plus aboutis de Dawich. Dans "Ahmad Azzatâr" ou Tel Azatar -du nom d’un camp des réfugiés au Liban rendu tristement célèbre après le massacre de milliers de Palestiniens en 1976- la tragédie est cette fois déclamée en vers par la voix du poète.

Pour clore l’anthologie, Abdellatif Laâbi propose en Français "‘Souterrains", "Rien qu’un autre année" e surtout l’éternel "Beyrouth", le long poème écrit rn 1981 et gravé à jamais dans la mémoire de milliers d’admirateurs de Darwich pour qui "Beyrouth (reste) notre unique tente, Beyrouth notre unique étoile".

Dans un deuxième ouvrage réédité concomitamment par Bazakh, Elias Sanbar, traducteur et ami intime de Dawich, propose sept recueils et longs poèmes représentant l’itinéraire du grand poète palestinien entre de 1992 à 2005.

Cette anthologie bilingue, en Aabe et Français, a été choisie et présentée par l'homme de culture et éditeur franco-syrien, Farouk Mardam-Bey, comme "une ouevre majeure, un important jalon dans l’histoire de la poésie arabe contemporaine".

Cette compilation d’extraits de l’oeuvre de Darwich, traduits par les soins de Sanbar, comporte entre autres "Onze asres", "Discours de l’homme rouge", six poèmes tirés du recueil "Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude", outre "Murale", "Etat de siège" ainsi que des poèmes extraits de "Ne t’excuse pas" et "Comme des fleurs d’oranger et plus loin".

Mahmoud Darwich est décédé en 2008 à l’âge de 67 ans. Considéré comme une des voix majeures de la poésie au XXè siècle dans le monde, il laisse une ouvre monumentale traduite dans une vingtaine de langues.

"En mêlant l’individuel au collectif, le quotidien à l’éternité, (...) le poète y réussit le pari de toute une vie: opposer la fragilité humaine à la violence du monde et élever la tragédie de son peuple au rang de métaphore universelle", dira Mardam-Bey à propos du legs poétique de Darwich.