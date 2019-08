Londres : Johnson promet des visas accélérés pour les "meilleurs cerveaux"

Le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé jeudi un projet de délivrance de visas accélérée pour attirer les "meilleurs cerveaux" et permettre au Royaume-Uni de "continuer d'être une superpuissance scientifique" après le Brexit.

Programmé pour le 31 octobre, le Brexit inquiète les chercheurs travaillant au Royaume-Uni, qui s'interrogent notamment sur la poursuite de travaux financés par l'Union européenne.

Selon le projet dévoilé par M. Johnson, et qu'il souhaite lancer dès cette année, plusieurs pistes vont être étudiées pour faciliter la délivrance de visas aux "meilleurs scientifiques du monde".

Le dispositif pourrait ainsi prévoir des critères conférant quasi-automatiquement un visa, ou mettre fin au plafond pour la délivrance de visas pour les "talents exceptionnels" (2.000 places actuellement), ont indiqué ses services dans un communiqué.

"Je veux que le Royaume-Uni continue d'être une superpuissance scientifique mondiale, et, lorsque nous quitterons l'UE, nous soutiendrons la science et la recherche et veillerons à ce que, loin d'être perdante, la communauté scientifique ait la chance de développer et d'exporter notre innovation dans le monde", déclare Boris Johnson, cité dans le communiqué.