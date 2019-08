Aïd El Adha : un dispositif sécuritaire spécial pour la sécurisation des citoyens et de leurs biens à Alger

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont mis en place, en perspective de la fête de l'Aid El Adha, un dispositif sécuritaire spécial pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, à travers la mobilisation d'éléments en tenue civile et officielle qui veilleront, 24H/24, à garantir le bon déroulement de cette fête religieuse, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps sécuritaire.

Le dispositif prévoit un renforcement des forces policières opérationnelles sur le terrain, à travers le déploiement de patrouilles motorisées et pédestres et des éléments en tenue officielle et civiles, au niveau des places publiques, des endroits de détente et des lieux de culte, ainsi que des gares routières et ferroviaires et des stations de métro et de tramway, en sus des marchés et des cimetières, et ce pour contrôler tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité des citoyens, a précisé le communiqué.

Les forces de la police veilleront également à assurer "la fluidité du trafic routier" au niveau des axes enregistrant un intense trafic à l’occasion de l’Aïd, a ajouté le communiqué de la sûreté de la wilaya d'Alger qui a appelé, dans ce cadre, les usagers de la route au respect du code de la route afin d'éviter les accidents.

Les numéros de la Direction générale de la Sûreté nationale, le numéro vert 1548, celui de secours 17 et le numéro 104 demeurent à la disposition des citoyens pour tout signalement, a rappelé la même source.