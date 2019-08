Un nouveau train Chine-Europe relie Chengdu à Budapest

Un nouveau train express Chine-Europe a quitté vendredi Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, pour Budapest, selon les autorités du transport de Chengdu.

Ce train de fret, transportant plus de 30.000 colis d'une valeur d'environ 500 millions de yuans (70,8 millions de dollars), devrait repartir pour la Chine moins de huit heures après son arrivée, 15 jours plus tard, soit le premier du genre entre les deux villes.

La nouvelle ligne servira à l'exportation des marchandises fabriquées dans le Sichuan vers les pays européens et stimulera le commerce extérieur local grâce à son efficacité et à des coûts opérationnels et concurrentiels.

Le service ferroviaire Chine-Europe est considéré comme un élément important de l'initiative "la Ceinture et la Route" et devrait promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe, le plus important partenaire commercial de la Chine.