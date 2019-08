Le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah accomplit la prière de l'Aïd el-Adha à la Grande mosquée d'Alger

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a accompli dimanche matin la prière de l'Aïd el-Adha à la Grande mosquée d'Alger parmi de nombreux fidèles dans un climat de piété et de sérénité.

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, des membres du Gouvernement, ainsi que des membres du corps diplomatique musulman accrédité à Alger ont également accompli la prière aux côtés du chef de l'Etat.

Dans ses deux prêches, l'imam a rappelé les valeurs de solidarité, d'entraide et de sacrifice véhiculées par cette fête, appelant les fidèles à s'en imprégner.

Evoquant les pèlerins qui se sont rassemblés samedi sur le Mont Arafat pour une journée de prières et d'invocations de Dieu, il a rappelé que Arafat constituait le moment culminant des rituels sacrés du Hadj et le plus grand rassemblement au monde.

L'imam a appelé les fidèles à s'inspirer de cette union des musulmans du monde entier, dont Arafat est la meilleure illustration, pour défendre nos causes, dont la cause palestinienne.

«Dans la conjoncture actuelle, l'Algérie a besoin plus que jamais d'une telle union et d'une telle solidarité entre ses enfants», a-t-il insisté.

L'imam a, par ailleurs, incité les musulmans à se rapprocher de Dieu par ce sacrifice tout en préservant l'environnement et la propreté des rues, mettant en garde contre les pyromanes dont les actes ont récemment ravagé le patrimoine forestier et animal du pays.

Il a aussi exhorté les fidèles à préserver les liens du sang, à faire montre de tolérance et de solidarité et à faire aumône de ce sacrifice aux pauvres.

A cette occasion, l'Imam a adressé ses vœux au peuple algérien et à tous les musulmans.

Après la prière, le chef de l'Etat a reçu les vœux des membres du Gouvernement, des membres du corps diplomatique et des fidèles ayant accompli la prière dans la Grande mosquée d'Alger.

APS