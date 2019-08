Les Algériens fêtent en communion l'Aid El-Adha ce dimanche

A l’instar des autres pays musulmans, l’Algérie célèbre ce dimanche la fête de l’Aid El Adha, dite aussi l’Aid El-Kebir, et qui intervient au lendemain du grand rassemblement des pèlerins sur le mont Arafa, point culminant du Hadj.

Pour cette fête, et comme chaque année, les services des communes se sont engagés à assurer le nettoyage des espaces publics et ceux où se déroule la pratique du sacrifice en mobilsant les moyens humains et matériels pour peu que les citoyens adotpent les gestes basiques d'hygiène, car faire la fête c'est bien mais la faire dans un environnement propre c'est mieux.

C’est le cas, juste pour l'exemple, de la ville de Msotaghanem. Bendhiba Blidi, de l'EPIC "Mostaghanem Propre" l'explique à la correspondante de la Radio, Hakima Farah. Dans les opérations de protection des espaces, l'accent est notamment mis sur celle des canalisations et autres avaloirs.

Hassane Menawer de l’Association de protection des consommateurs, rappelle pour sa part les gestes à ne pas manquer au micro de Amel Lazib de la Radio chaine 3. Il rappelle les risques sur la santé publique de certains comportements.

Le ministère de l’industrie lance l’opération de collecte des toisons

Et pour la seconde année consécutive, le ministère de l’industrie organise la collecte des toisons. Ainsi toutes les entreprises relevant du secteur des textiles et du cuir sont mobilisées. Une opération pilote est organisée dans six (06) wilayas, à savoir Alger, Jijel, Batna, Ain Témouchent, Djelfa et Sétif.

Le ministère de l’Agriculture mobilise les vétérinaires

Pour sa part, le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche, mobilise 2000 vétérinaires du service public et 9000 privés pour superviser les opérations d’abattage. Un chiffre qui reste insuffisant.

De son côté, le ministère des Ressources en eau a, quant à lui, pris les mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement continu en eau potable et le bon fonctionnement des réseaux d’assainissement durant ces deux jours de fêtes. A charge pour les citoyens pour ne pas gaspiller la ressource précieuse et ne pas jeter les déchets dans les réseaux d’assainissement.