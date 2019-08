Permanences durant l'Aid : le ministère du Commerce lance une plateforme numérique

Le système de permanence des commerces sera effectif durant ces deux jours de fête de l’’aid et sera même renforcé. C’est ce qu’assure le ministère du Commerce et renouvelle ses avertissements aux éventuels contrevenants.

Il est, en effet, à constater que depuis l’application des sanctions prévues par la loi, le nombre de contrevenants a nettement baissé et les citoyens arrivent à mieux s’approvisionner en denrées durant les jours fériés.

Selon Said Djellab, ministre du Commerce, le nombre de commerces de permanence a progressé de 26% passant de 50 000 à 63 000 entre 2017 et 2018. Il devrait cette année connaitre un meilleur niveau.

En effet, l’avènement des nouvelles technologies y est pour beaucoup puisque grâce à une simple application sur smartphone lancée cette année par la tutelle, le citoyen dispose de toue l’information nécessaire relative à ses besoins sur tout le territoire, à commencer par son quartier.

Mieux, selon Said Djellab, il peut même vérifier et signaler l’infraction du commerçant en cas de fermeture non justifiée.

Sur le site du ministère du Commerce, une plateforme numérique concernant la permanence des commerçants durant l'aid el adha 2019 permet de localiser par wilaya, par commune et par catégorie d'activité tous les commerces qui sont de permanence.

Pour le président de l’association des commerçants, Tahar Boulenouar, les commerçants commencent à prendre conscience et admettre le caractère de service public de leurs activités.

Le taux de suivi de la permanence a été, l’année dernière, de près de 98% selon le ministère du Commerce. Il devrait, cette année, être bien meilleur.

Autre son de cloche du côté de Bab El-Oued au matin de ce premier jour de l'aid, où le reportage de Mohamed-Amine Aberkane de la Radio chaine 3, fait ressortir une tension particulière sur le pain. Des citoyens relèvent l'absence totale de la cette matière en dépit de l'ouverture de quelques boulangeries.