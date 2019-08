1e jour de l’Aid : les permanences commerciales respectées à Alger constate l’APS

Les commerces, les pharmacies et les structures de santé de la wilaya d'Alger ont respecté le programme de permanence durant le premier jour de l'Aid El Adha, a constaté l'APS dans nombre de communes de la capitale.

Au niveau des communes de Hammamet, Chéraga, Ain Benian, Bir Mourad Rais, El Biar, Sidi M'hamed, Draria et de Bouzaréah les commerçants ont respecté le programme de permanence, notamment les boulangeries, les cafétérias, les commerces d'alimentation générale et les services de téléphonie mobile qui ont ouvert juste après la prière de l'Aid.

Aucune perturbation n'a été enregistrée sauf en matière d'approvisionnement en pain notamment dans les nouvelles cités qui manquent de boulangeries.

De même pour la région Est d'Alger, Rouiba, El Harrach, Berraki, Bordj El Keffan et Dergana, les produits de large consommation tels que le pain, les légumes et les fruits étaient disponibles. Outre les stations d'essence concernées par la permanence qui ont approvisionné leurs clients de manière normale, les pharmacies ont ouvert leurs portes aux citoyens.

Par ailleurs, il a été constaté un manque en termes de moyens de transports au niveau de quelques communes en dépit de la mobilisation des bus de l'ETUSA pour renforcer les lignes desservant les cimetières.

A la première matinée de l'Aid, les services d'urgences des hôpitaux Mustapha Bacha, Bab El Oued et Beni Messous ainsi que les établissements de santé de proximité ont recensé plusieurs cas de blessures au niveau des mains et des pieds survenues lors de l'égorgement des moutons. Les blessés ont été pris en charge par les équipes médicales.

Concernant les mesures coercitives, en cas de non respect du programme de permanence, la direction du Commerce de la wilaya d'Alger a fait état d'amende pouvant aller de 30.000 à 100.000 DA, en plus du risque de fermeture pour un mois au minimum.

A rappeler que le ministère du Commerce a mobilisé près de 64.000 commerçants au niveau national dont 40.491 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes, 5.695 boulangeries et 20.059 commerçants dans diverses activités.

S'agissant des opérateurs économiques et des unités de production, le premier responsable du secteur a fait état de la mobilisation de 150 unités de production laitières, 284 minoteries, 40 unités de production d'eaux minérales et 474 unités produisant d'autres produits.

Et pour contrôler ces permanences, 2.222 agents de contrôle relevant des services du ministère du commerce ont été mobilisés pour veiller à ce que les commerçants et les unités de production respectent ce programme. APS