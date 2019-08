Dialogue national : après l’ONM, le panel rencontre ce mercredi les organisations professionnelles

Le Panel de médiation et de dialogue poursuit ses tractations à l’objet de réunir le maximum de propositions et points de vue des différents partenaires sociopolitiques appelés à prendre part dans la conférence nationale du dialogue, prévue à la rentrée sociale, pour parapher une feuille de route de sortie de crise.

Après l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) rencontrée hier, Karim Younes et les membres de son staff rencontrent ce mercredi des organisations professionnelles, dont des syndicats, avant le round avec les partis politiques.

Rappelons que le panel a reçu, la semaine passée, un pan de la société civile représenté par un nombre d’associations locales et nationales issues de 12 wilayas.

Plus de détails dans le compte rendu de Chakib Benzaoui de la radio chaine 3.

Un Comité des sages pour le Panel de médiation et du dialogue : quelles figures pour quelle mission ?

Considéré comme étant l’instance morale du Panel de médiation et de dialogue, le comité des sages viendra «conforter la mission de celui-ci avec des visions, des conseils et orientations de par sa composante qui symbolise une rupture totale avec le système», a indiqué mardi le membre du Panel élargi, sur les ondes de la radio chaine 3.

Ammar Belhimer, désigné récemment à la tête du comité politique dudit panel dirigé par Karim Younes, le définit tel un Comité national de conciliation réunissant «des profils de gens rassembleurs» et «qui ont de l’expertise pour aider l’instance à avancer convenablement sur un large étendu sociopolitique et économique».

«La représentativité du comité des sages assure, explique M. Belhimer, une plus grande crédibilité à la mission de médiation pour une plus profonde adhésion». Pour convaincre, M. Belhimer est catégorique : « nous ne sommes pas une instance de reproduction du système » et d’jouter « bien au contraire, nous avons adhéré en tant qu’intellectuels indépendants dans cet exercice porteur de rupture qui est le maitre mot revendicatif de la rue ».