La SKTM signe des conventions avec des entreprises nationales pour la réalisation de centrales électriques au photovoltaïque dans des wilayas du Sud

La SKTM (Shariket el Kahraba wa el Taket el Moutadjadidat- Société d’électricité et des énergies renouvelables), filiale du groupe Sonelgaz, a signé mercredi à Alger des conventions avec cinq sociétés nationales pour la réalisation de neuf (9) centrales de production d'électricité photovoltaïque d'une puissance de 50 MWc au profit des régions du grand Sud.

Ainsi, neuf (09) centrales fonctionnant au mazout seront hybridées au photovoltaïque.

Les entreprises retenues ont entre 9 et 12 mois pour la réalisation dans les wilayas de Tindouf, Tamanrasset, illizi, Adrar et Béchar, sans oublier les deux wilayas déléguées, Djanet et Bordj Badji Mokhtar.

«La réalisation de ce projet dans le sud permet à l'Algérie d'économiser annuellement 20.600 tonnes de gasoil en moyenne avec un gain estimé à 14 millions de dollars par an», a indiqué le Pdg de Sonelgaz , Chaher Boulakhras, en marge de la cérémonie de signature.

L'objectif étant de réduire de 30 à 40 % la facture d'importation de gazoil pour la production de l'électricité dans le sud du pays.

Outre l'impact économique du projet, M. Boulakhras a souligné son intérêt socio-économique et environnemental, puisqu'il permet aux populations des zones reculées l'accès à l'électricité, tout en réduisant la dépendance de l'Algérie des énergies fossiles en minimisant les émissions de 60.000 tonnes de Co2 en moyenne par an.

Il a rappelé que le lancement de ce projet intervient suite à l'appel d'offre national lancé par la SKTM en 2018, adressé aux entreprises de droits algériens, portant sur la réalisation de 50 MWc dans cinq lots visant à l'hybridation des centrales diesels et turbines à gaz existantes au niveau du grand sud algérien.

«L'objectif de l'installation de centrales de production d'électricité photovoltaïque de cette capacité est celui de préserver les ressources fossiles par la réduction de la consommation de gasoil, la protection de l'environnement en plus de l'impact socioéconomique»

Evoquant le programme national de développement des énergies renouvelables 2015 2030, il a affirmé que l'Algérie s'est engagée sur la voie des énergies renouvelables afin d'apporter des solution globales et durables aux défies environnementaux en préservant les ressources des énergies fossiles ce permet à l'Algérie de réaliser un gain de 200 millions de dollars sur une période de 25 ans

La directrice de l'engineering de SKTM, Baya Belarbi, a précisé lors de la présentation du projet que les lots se trouvent dans les wilayas suivantes: In Guezzem (localités In Guezzem et Tinzaouatine avec des centrales d'une puissance respective de 6 et 3 MW), Djanet et Illizi (localités de Djanet et Bordj Omar Dris avec des centrales d'une puissance de 4 et 3 MW), de Bordj Badji Mokhtar (localité de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine avec 10 et 2 MW),de la wilaya d'Adrar et Bechar (localités Talmine et Tabelbala avec une puissance de 8 MW et 3 MW ) et le plus gros lors celui de Tindouf (avec une centrale d'une puissance de 11 MW).

Quant aux soumissionnaires retenus, il y a deux sociétés étrangères de droits algériens et trois sociétés 100 % algériens qui travailleront en partenariat.

Il s'agit de la sarl Honghai Algérie en partenariat avec l'entreprise chinoise Sinohydro, la SPA Solam Energy avec AMC, la SPA Amimer Energie, la sarl Cegl en partenariat avec la SPA ETBER et l'entreprise ETP Habbi Kouider.