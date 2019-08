Soudan : le mouvement de contestation désigne le premier ministre du futur gouvernement

Le premier ministre du futur gouvernement soudanais, Abdallah Hamdok, a été désigné jeudi par les chefs du mouvement de contestation, en attendant sa confirmation à ce poste par le Conseil souverain, autorité chapeautant la transition, ont rapporté des médias locaux.

"Les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC) ont choisi à l'unanimité de désigner Abdallah Hamdok" pour occuper le poste de premier ministre du gouvernement, ont indiqué des médias locaux citant un des représentants de cette coalition de contestation.

En vertu d'un accord conclu en deux temps en juillet et en août entre la contestation et les membres du Conseil militaire de transition, le pouvoir doit être transféré aux civils avec la création du Conseil souverain. Ce dernier comptera six membres civils et cinq militaires.

La signature formelle de cet accord qualifié d'historique doit avoir lieu samedi. Selon l'accord de transition, il revient aux représentants du mouvement de protestation de nommer le Premier ministre. La confirmation à ce poste par le Conseil souverain, autorité chapeautant la transition, devra intervenir d'ici mardi prochain, ont précisé les mêmes sources.

La désignation de Abdallah Hamdok en tant que premier ministre a été obtenu après des mois de manifestations qui avaient débuté le 19 décembre 2018 après le triplement des prix du pain avant de se transformer en contestation contre l'ex-président Omar el-Béchir.

Ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Abdallah Hamdok est un économiste de formation qui a été au poste de vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies de 2011 à 2018.

En septembre 2018, l'ex-président Omar el-Béchir avait désigné M. Hamdok comme ministre des Finances, mais ce dernier avait refusé le poste. APS