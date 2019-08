Installation des nouveaux directeurs généraux du ministère du Travail

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a présidé l'installation des nouveaux directeurs généraux au niveau de l'administration centrale et de certains organes relevant de la tutelle, indique jeudi un communiqué du ministère.

Le ministre a ainsi présidé la cérémonie d'installation de Mohamed Charaf Eddine Boudiaf en qualité de directeur général de l'emploi et de l'insertion au ministère, en remplacement de Fodhil Zaidi, de Mahieddine Ouagnouni en qualité de directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), en remplacement de Mohamed Hamoudi, et de Abdelkader Djaber en qualité de directeur général de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), en remplacement de Ahmed Redha Zegadi.

Il a également été procédé à l'installation de Rachid Letaoui en qualité de directeur général de l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (OPREBATPH), en remplacement de Mohamed Mouidi qui a, pour sa part, été installé en qualité de directeur général de l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), en remplacement de Fayçal Ouagnouni.

Lors de la cérémonie d'installation, M. Tidjani Haddam a affirmé que ces changements "visent à insuffler une nouvelle dynamique aux activités du secteur au niveau central et des organes relevant de la tutelle", exhortant les nouveaux directeurs généraux à "ne ménager aucun effort pour proposer des idées novatrices et de nouvelles approches qui permettent d'atteindre les objectifs fixés et de relever les défis qui se posent au secteur en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale, tant au niveau central qu'à celui des organes relevant de la tutelle". APS