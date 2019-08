Ligue 1 – 1ère journée : le NAHD et la JSK se naturalisent (0-0)

Le NA Hussein Dey et la JS Kabylie ont fait match nul (0-0) en ouverture de la nouvelle saison footballistique 2019-2020 disputée ce jeudi au stade d’El Mohammadia à El Harrach (Alger).

Sous un soleil de plomb, les deux formations, qui ont eu l'honneur d'ouvrir le bal, n’ont pas réussi à se départager. La suite des rencontres de cette première sortie de la saison aura lieu ce soir, à partir de 20h00, avec au programme : USM Alger - ES Sétif (20h00) et NC Magra - ASO Chlef (20h00), CABB Arréridj - CR Belouizdad (20h30), US Biskra - Paradou AC (21h00).

Concernant les deux autres matchs, MC Alger - AS Aïn M'lila et MC Oran - USM Bel-Abbès, ils auront lieu, respectivement, vendredi (21h00) et samedi (20h45).