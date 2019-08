L'OMS exhorte les gouvernements à interdire la promotion du tabac lors d'expositions internationales

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté jeudi les gouvernements à interdire la publicité, la promotion et le parrainage du tabac lors de foires et de conférences internationales, comme le préconise la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

"Le monde doit s'unir pour mettre fin à la commercialisation agressive de ses produits par l'industrie du tabac, source de dépendance, de souffrances et de millions de morts chaque année", a déclaré l'OMS dans un communiqué de presse.

Ce rappel intervient à la lumière d'informations faisant état de compagnies de tabac cherchant à établir de nouveaux partenariats avec des gouvernements pour parrainer des événements ou des pavillons lors d'expositions mondiales, dans un pays ayant déjà ratifié la Convention de l'OMS pour la lutte antitabac.

L'article 5.3 de cette convention comprend un engagement à protéger les politiques de santé publique en matière de lutte antitabac des intérêts commerciaux de l'industrie du tabac. Cet engagement est reflété dans le mémorandum d'accord de 2011 entre l'OMS et le Bureau international des expositions (BIE), qui "interdit" le parrainage d'expositions par les compagnies de tabac. "Les gouvernements doivent activement aspirer à réduire le nombre de personnes qui commencent et continuent à fumer, à promouvoir la santé et à préserver les générations futures", a déclaré l'OMS.