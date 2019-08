Tizi-Ouzou : Démantèlement d'une bande spécialisée dans le vol de véhicules

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol des véhicules a été démantelée cette semaine à Tizi-Ouzou, a-t-on rapporté jeudi dans un communiqué de la sûreté de wilaya.

Une enquête diligentée suite à une plainte d'un citoyen pour détérioration de son véhicule et le vol de plusieurs objets dont une importante somme d'argent, en monnaies nationale et étrangère, a permit l'identification et l'arrestation des deux individus.

Originaires du chef lieu de wilaya, les deux individus ont suivi leur victime à sa sortie d'une banque jusqu'à son véhicule où il a déposé la somme d'argent pour ensuite revenir commettre leur forfait, en son absence.

Présentés au parquet de Tizi-Ouzou pour association de malfaiteurs, vol avec effraction et destruction de bien d'autrui, les deux prévenus ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement.