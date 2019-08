Transfert : vers un retour de Belaïli à Angers

L'ailier international algérien de l'ES Tunis Youcef Belaïli, pourrait porter de nouveau le maillot du SCO Angers (Ligue 1 française de football), croit savoir vendredi le site spécialisé Dz Foot.

Auteur de belles prestations avec l'équipe nationale à la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 remportée par l'Algérie en Egypte, Belaïli (27 ans) dispose d'intérêts de clubs européens notamment en Belgique, mais reste proche de rejouer à Angers, qu'il avait rejoint une première fois en 2017, avant de quitter le club au bout de six mois seulement.

Angers avait proposé un contrat de quatre ans à Belaïli à l'issue de sa suspension de deux ans pour prise de produits stupéfiants. Le joueur algérien, faut d'adaptation, avait décidé revenir chez l'Espérance de Tunis en janvier 2018, avec lequel il avait remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions d'Afrique.

"Travaillant depuis plusieurs semaines à cette piste, le club d'Angers dirigé par Said Chabane faisant fi de l'expérience passé, a renoué le contact avec Belaïli et son entourage en formulant une proposition contractuelle et salariale avantageuse pour ce dernier", souligne Dz Foot.

Auteur de deux buts à la CAN-2019, face au Sénégal (1-0), en phase de poules, et la Guinée (3-0) en 1/8es de finale, Belaïli a été l'un des joueurs clés du dispositif du sélectionneur national Djamel Belmadi.