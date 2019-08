Irak : interdiction de l'utilisation militaire de son espace aérien sans l'autorisation de son Premier ministre

Le Premier ministre irakien Adel Abdul-Mahdi a ordonné jeudi l'interdiction de tous les survols militaires, y compris ceux d'appareils de reconnaissance, empruntant l'espace aérien irakien sans son autorisation, rapportent des médias.

Présidant une réunion du Conseil national de sécurité (NSC), M. Mahdi a publié un décret ordonnant "d'annuler les autorisations de vol dans l'espace aérien pour les appareils de reconnaissance, les appareils de reconnaissance armée, les avions de chasse, les hélicoptères et les drones de toutes les parties irakiennes et non irakiennes", selon un communiqué du service des médias du Commandement conjoint des opérations (JOC).

M. Mahdi, également commandant en chef des forces irakiennes, a précisé que les autorisations de survol devraient exclusivement lui être soumises, à lui-même ou à une partie autorisée par lui.

"Toutes les parties doivent respecter cette directive et toute violation de l'espace aérien sera considérée comme hostile et traitée en conséquence immédiatement par la défense antiaérienne irakienne", a déclaré le Premier ministre, cité dans ce communiqué du JOC.

Toutefois, cette déclaration ne fournit pas d'informations supplémentaires sur la situation à l'avenir des appareils de la coalition menée sous commandement des Etats-Unis assurant un soutien aux forces irakiennes par le biais de frappes aériennes contre les restes du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech).

La décision de M. Mahdi a été prise lors des discussions de la réunion du NSC concernant une violente explosion qui a touché un dépôt de munitions dans le sud de Baghdad lundi, tuant un civil et faisant 29 blessés.

Le Premier ministre a ordonné une investigation complète sur cette violente explosion dans la capitale irakienne, ainsi que le retrait à l'extérieur des villes de tous les dépôts de munitions et de camps militaires, selon le communiqué.