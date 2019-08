JA 2019 - Beach volley : fortunes diverses pour les Algériens

Les sélections nationales algériennes de beach-volley (messieurs et dames) ont eu des fortunes diverses lors de la première journée du tournoi, entamé vendredi à Rabat, pour le compte des Jeux Africains (Maroc 19-31 août), avec la participation de seize sélections chez les deux sexes.

Dans le tournoi des messieurs, la paire algérienne a enregistré une victoire contre le Bénin et une défaite face au Rwanda, alors que les dames ont calé dès leur premier match, face à l'Angola.

Chez les messieurs, la paire "Mohamed Islem Kallouche/Farouk Tizit" a disposé de celle du Bénin (Faiçal Tamou/Goudjo Tohouegnon) sur le score de deux à zéro, dans le groupe C (25-23 et 21-19), avant de perdre le second match face à la paire rwandaise constituée de Akumuntu Kavalo/Ntagengwa 2-0 (25-13 et 21-12).

La paire algérienne jouera son 3e et dernier match du groupe, samedi contre l'Angola.

De son côté, le duo Salima Bechar/Mesllisa Soulami n'a pas résisté face à la paire rwandaise (Mukandayisenga/Munezero), vainqueur par 2-0 (17-21 et 13-21), dans le groupe C, composé aussi du Zimbabwe et de Maurice, que les Algériennes affrontent samedi.

Composition des groupes et résultats:

Messieurs:

Groupe A: Maroc, Gambie, Tunisie, Libye

Groupe B: Mozambique, Maurice, Nigeria, Egypte

Groupe C: Angola, Rwanda, Algérie, Benin

Groupe D: Sierra Leone, Ghana, Afrique du Sud, Soudan

Résultats:

Algérie - Bénin 2-0 (25-23, 21-19)

Algérie - Rwanda 0-2 (13-21, 12-21)

Angola - Bénin 2-0 (21-13, 21-11)

Tunisie - Gambie 2-1 (8-21, 21-15 et 15-6)

Afrique du Sud - Ghana 2-0 (21-9, 21-10)

Maroc - Libye 2-0 (21-14, 21-15)

Nigeria - Maurice 2-0 (21-16, 25-23)

Mozambique - Maurice 2-0 (24-21, 21-5)

Maroc - Gambie 0-2 (18-21, 20-21)

Dames:

Groupe A: Maroc, Namibie, Sierra Leone, Soudan

Groupe B: Nigeria, Kenya, Gambie, Bénin

Groupe C: Maurice, Rwanda, Algérie, Zimbabwe

Groupe D: Mozambique, Egypte, Niger, Sénégal.

Résultats:

Algérie - Rwanda 0-2 (17-21, 13-21)

Kenya - Gambie 2-0 (21-12 et 21-10)

Namibie - Sierra-Leone 2-0 (forfait Sierra-Leone) 21-0 et 21-0

Nigeria - Bénin 2-0 (21-5 et 21-5)

Maroc - Soudan 2-0 (21-10 et 21-8)

Maurice - Zimbabwe 2-0 (21-11 et 21-8)

Mozambique - Sénégal 2-0 (21-9, 21-10)

Egypte - Niger 2-0 (21-11, 21-11)

APS