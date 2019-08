Présidentielle : Une charte en élaboration engageant les candidats à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue

Le Coordinateur général de l'Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé samedi à Alger la détermination de son Instance à élaborer une charte d'honneur, engageant les candidats aux prochaines élections à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue.

Lors de la cérémonie d'installation du Conseil consultatif de l'Instance de dialogue et de médiation, composé de sages, d'experts, d'universitaires et d'acteurs du Hirak populaire, M. Younes a mis en avant "la détermination de son Instance à élaborer une charte d'honneur, en vertu de laquelle les candidats à la prochaine échéance électorale s'engagent à respecter et à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue et de médiation".

M. Karim Younes a affirmé que le Conseil consultatif constitue "une force de proposition pour l'Instance, par le biais de la concertation et l'échange d'opinions", soulignant que le Conseil est composé "d'élites nationales, en l'occurrence des universitaires, des intellectuels, des professionnels, et des acteurs de la société civile, ainsi que d'anciens cadres qui continuent à servir le pays avec abnégation et loyauté".

L'adhésion de ces personnalités à l'Instance nationale de dialogue et de médiation "a été dictée par leur conviction de l'importance de répondre à l'appel du pays pour la recherche d'une voie consensuelle, à même de faire sortir l'Algérie de la crise politique actuelle, et partant garantir une élection transparente et régulière, à la faveur d'un mécanisme indépendant qui se verra confier la mission de préparation, d'organisation et de surveillance de l'élection, et d'annonce des résultats".

Cette voie, a-t-il poursuivi, "doit tenir compte des revendications du Hirak populaire, appelant à un changement radical du régime politique, à travers un dialogue constructif, comme valeur constitutionnelle et mécanisme efficient pour réaliser les nobles objectifs escomptés".

M. Karim Younes a rappelé, dans ce sens, le parcours franchi par l'Instance qui depuis son installation veille à défendre "tout ce qui se rapporte aux mesures d'apaisement, condition sine qua non pour la réalisation des objectifs du dialogue", notant que l'Instance a pour mission "d'écouter les différents acteurs de la scène politique nationale pour la sortie de crise, en sus de conférer un caractère légal aux structures et institutions de l'Etat et de gérer les affaires publiques, conformément aux exigences de la démocratie participative".

"L'Instance ne détient aucune plateforme préétablie mais elle repose essentiellement sur les différentes plateformes proposées par acteurs de la société civile, les partis politiques et les personnalités nationales outre les résultats de médiation et de dialogue". "Elle s'attèlera à examiner toutes les propositions et les recommandations à l'effet de les concrétiser", a affirmé M. Younes.

"L'Instance qui n'a pas de représentants à l'étranger est ouverte à toute initiative à même de répondre aux revendications de la communauté algérienne à l'étranger," a souligné M. Younes.

Des étudiants universitaires dont la majorité du mouvement de jeunesse "RAJ" ont protesté devant le Centre culturel Larbi Ben M'hidi lors de l'installation du Conseil consultatif pour exprimer leur refus d'être représenté par les organisations estudiantines. "Seul le peuple a le droit d'établir un Etat algérien conformément aux aspirations du Hirak", ont il affirmé.

Ils ont également exprimé leur "soutien à l'Armée nationale populaire".

Les membres de l'Instance ont invité ces étudiant à l'intérieur de la salle de réunion pour écouter leurs préoccupations.

Dans ce cadre, M. Younes a rappelé que "l'Instance avait demandé, dès sa création, la concrétisation de mesures d'apaisement ainsi que le départ de l'actuel gouvernement".