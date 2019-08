Afghanistan : 63 morts et 182 blessés dans l'attentat contre un mariage à Kaboul

L'attentat qui a visé samedi soir un mariage à Kaboul a tué au moins 63 personnes et en a blessé 182, ont indiqué dimanche matin les autorités.

«Parmi les victimes il y a des femmes et des enfants», a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi.

L'explosion est survenue à 22H40 (18H10 GMT) «dans la salle de mariage Shar Dubai dans l'ouest de Kaboul», avait indiqué samedi soir M. Rahimi sans être alors en mesure de livrer un premier bilan.

Le 12 juillet, dans un attentat revendiqué par Daech, au moins six personnes ont été tuées et quatorze blessées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser lors d'une cérémonie dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan.

L'attentat de samedi est survenu alors que la population afghane, exaspérée par la violence aveugle, espère la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et les talibans qui ouvrirait la voie à des négociations de paix entre le gouvernement afghan et le groupe insurgé.

