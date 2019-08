Jeux africains-2019 : le judo algérien termine en 3e position

Le judo algérien a terminé son tournoi comptant pour les 12es Jeux africains au Maroc (19-31 août) en 3e position avec un total de 11 médailles (2 or, 3 argent et 6 bronze), au terme des deux jours de compétition consacrés à la discipline.

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), avec le consentement des entraîneurs nationaux, s'était engagée auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à revenir à la maison avec quatre médailles d'or, plaçant la barre haut en matière de pronostics.

L'Algérie a été dépassée par le Maroc (2e avec 11 médailles : 2 or, 5 argent et 4 bronze), alors que l'Egypte a remporté le tournoi en totalisant 8 breloques (4 or et 4 bronze).

La 4e position est revenue à la Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze). Lors de la dernière édition des Jeux africains à Brazzaville (Congo) en 2015, la sélection algérienne de judo avait terminé le tournoi en tête du classement général avec 12 médailles (7 or, 4 argent, 1 bronze), suivie de l’Egypte (3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la Tunisie (2 or, 6 argent, 5 bronze).

APS