Farida Benyahia à Bouira : la lutte contre la corruption et la récupération de l’argent pillé, «une des priorités persistante pour la justice»

La lutte contre la corruption sous toutes ses formes ainsi que la récupération de l’argent public pillé ou détourné constituent l'«une des priorités les plus importantes pour le secteur de la justice» en cette conjoncture actuelle que traverse le pays, a souligné lundi à Bouira la présidente du Conseil d’Etat, Mme Farida Benyahia.

Au cours d’une cérémonie d’installation du nouveau président de la Cour de justice de Bouira, El-Aggoune Mohamed, et le nouveau procureur général au sein de la même Cour, Laâzizi Mohamed El Tayeb, la présidente du Conseil d’Etat a mis l’accent sur l’importance de ces nominations qui «s’inscrivent dans le cadre du renforcement des responsabilités au sein du secteur de la justice, notamment en cette période importante que traverse le pays», a-t-elle dit.

«La lutte contre la corruption sous ses différents degrés et formes, ainsi que la récupération de l’argent public pillé constituent l’une des priorités les plus persistantes en cette conjoncture afin de consolider davantage le système de transparence et d’œuvrer pour la construction d’une justice moderne et de citoyenneté», a insisté Mme Benyahia au cours de la cérémonie qu’elle a présidée en présence des autorités locales de la wilaya de Bouira.

Dans son allocution, la même responsable a expliqué que ces priorités permettraient de poursuivre les efforts de développement que connaît l’Algérie. «Nous veillons à concrétiser en ces circonstances une justice de citoyenneté et moderne afin de pouvoir poursuivre les efforts de développement que connaît le pays», a-t-elle encore souligné.

Par ailleurs, Mme Benyahia a saisi cette occasion pour louer les qualités et les efforts consentis par les différents fonctionnaires et employés du secteur de la justice, avant de les appeler à fournir plus d’efforts afin d’apporter plus d’expérience et de développement au secteur et ce avec des normes de flexibilité et de communication avec le citoyen et la société.

APS