Le chef de l'Etat examine avec le Premier ministre la situation politique et socio-économique du pays

Le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah a reçu, lundi, le Premier ministre Noureddine Bedoui dans le cadre du suivi de l'activité gouvernementale, avec lequel il a examiné la situation politique et socio-économique du pays, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des préparatifs de la rentrée sociale, scolaire et universitaire», précise le communiqué.

«Le premier ministre a fait état de l'ensemble des ressources et moyens déployés par l'Etat pour réunir toutes les conditions d'une entame réussie des différents cycles scolaires», ajoute-t-on.

«Le Premier ministre a également présenté un exposé sur les comptes financiers du trésor public durant le 1er trimestre de cette année et les préparatifs en cours pour la finalisation du projet de la Loi de Finance 2020 et les propositions induites», note le même texte.

Dans ce contexte, M. Bedoui a informé le chef de l'Etat «des dispositions prises par le Gouvernement relatives aux entreprises privées concernées par les mesures conservatoires, dont les propriétaires font objet de poursuites judiciaires, notamment par la désignation d'administrateurs à la tête de ces entreprises».

Le chef de l'Etat a ordonné au Gouvernement d'accorder une attention particulière pour réussir la rentrée scolaire, notamment dans les zones rurales ou isolées des Hauts plateaux et du Sud, en assurant une place pédagogique à chaque enfant et les moyens de transport et de restauration, pour assurer les mêmes chances de succès à tous les enfants du pays, ajoute le communiqué.

Selon le même texte, il a exhorté le Gouvernement à poursuivre les efforts pour réduire le déficit financier pour atteindre l'équilibre financier, et à prendre des mesures susceptibles de réduire la baisse des réserves de change du pays, assurant que l'Etat, dans le cadre de sa politique sociale, va poursuivre ses efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, notamment ceux à revenus réduits.

Sur le volet social, le chef de l'Etat s'est dit satisfait des aides financières accordées par l'Etat aux citoyens des Hautes Plateaux et du Sud dans le cadre de l'aide à l'habitat, appelant le Gouvernement à prendre toutes les dispositions susceptibles d'améliorer les conditions de vie des citoyens, dont l'amélioration de la qualité des services publics.

Concernant la situation des travailleurs des entreprises concernées par les mesures conservatoires et sur la base des décisions de justice, M. Bensalah a insisté sur la nécessité d'assurer la poursuite des activités de ces entreprises et la sauvegarde de leurs moyens de productions ainsi que des postes d'emploi, conclut le communiqué.

