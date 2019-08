Vidéo mettant en doute la qualité de l'eau de robinet : la SEAAL apporte des précisions

Suite à la diffusion d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et largement partagée, mettant en doute la qualité de l’eau du robinet produite par l’entreprise SEAAL (Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger), celle-ci a aussitôt réagi et a rendu public un communiqué dans lequel elle tient à assurer les citoyens de la conformité de l’eau « aux normes algériennes de notabilité », lit-on dans ledit communiqué.

La diffusion de cette vidéo, publiée par un citoyen « de la commune de Baba Ali », précise la même source, a été également reprise par plusieurs médias, ce qui a pu provoquer la panique au sein de la population.

La SEAAL précise dans son communiqué, publié sur sa page facebook et son site internet, que « l’eau produite et distribuée par est conforme aux normes Algériennes de notabilité (…) Etant l’élément le plus surveillé, SEAAL réalise chaque année 144 000 analyses Physico-chimiques et 26 000 analyses bactériologiques pour s’assurer de la qualité de l’eau » avant d’ajouter que « les résultats des analyses effectuées au niveau de la commune de Baba Ali sont conformes aux normes ».

L’entreprise invite ses abonnés à consulter les résultats des analyses de laboratoires des trois derniers mois publiés en annexe dudit communiqué. De même qu’elle invité ses clients de Baba Ali « à se rapprocher de SEAAL pour réaliser des prélèvements au niveau de son domicile et le rassurer sur la qualité de l’eau distribuée par SEAAL ».