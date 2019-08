Mouvement populaire : les étudiants très nombreux pour leur 26e mardi de contestation

Les étudiants ont été très nombreux pour leur 26e mardi (20 août) de contestation, qui coïncide avec le double anniversaire du Congrès de la Soummam et l'Offensive du nord Constantinois.

A Alger, Pour ce nouvel acte, les étudiants ont une nouvelle fois réitéré leur détermination à poursuivre leur mouvement « jusqu’à la concrétisation du changement radicale et le départ de tous les symboles de l’ancien régime, pour la souveraineté du peuple et une Algérie libre et démocratique », rapporte Mohamed Lamine Aberkane, de la radio Chaine 3.

Dans leurs slogans, les étudiants « rejettent le dialogue avec les figures de l’ancien régime qualifiés de corrompus ».