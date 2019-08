Energie solaire : un projet national de production de 5600 MW d'électricité

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué mardi à Annaba que l'Algérie était prête pour lancer un projet national visant à produire près de 5.600 mégawatts d'électricité en utilisant l'énergie solaire susceptible de renforcer le réseau national dans les années à venir.

«Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes ses étapes, de l'étude jusqu'à la réalisation finale», a précisé le ministre dans une déclaration à la presse au niveau d'une unité de Naftal, lors de sa visite de travail dans la wilaya d'Annaba.

Il a ajouté, à ce propos, que «l'Algérie, qui a réalisé sa première centrale solaire en 2011, a acquis l’expérience nécessaire, ainsi que les moyens requis pour développer ce domaine d’autant, qu’actuellement, le pays totalise 22 centrales de production d’électricité à base d’énergie solaire avec une capacité de 400 MW».

Affirmant que l'Algérie a pu répondre à ses besoins en matière d’électricité avec une production de 20.000 MW, pour une consommation nationale estimée à 15.680 MW, M. Arkab a souligné que son département envisage l'élaboration d'un nouveau modèle de consommation d'énergie.

Le nouveau modèle de consommation d'énergie intervient notamment, a-t-il argumenté, après la récente étude par le gouvernement du projet visant à créer une instance nationale chargée des énergies renouvelables.

Ce modèle s'appui principalement sur «une rationalisation de l'utilisation des ressources énergétiques en Algérie et son orientation vers le secteur de l'industrie», a révélé le ministre, rappelant que «l'Algérie produit 144 milliards m3 de gaz par an et consomme 45 milliards m3 localement dont 20 milliards m3 affectés à la production d'énergie électrique par le biais des unités de production de différents types».

Concernant l’électricité, le secteur de l'industrie consomme un taux «très faible» par rapport à la consommation des ménages, a ajouté Mohamed Arkab, soulignant que ceci représente «un indicateur inapproprié» car, a-t-il soutenu, «le secteur industriel est censé consommer pas moins de 30% de l’électricité produite».

Evoquant les problèmes de coupures de courant enregistrés dans plusieurs régions du pays, notamment à Annaba, où il a précisé que «les projets réalisés dans le domaine de la production et du transport d'électricité ont permis d'éliminer de nombreux points noirs», le ministre a relevé que les coupures signalées sont causées par «la vétusté des réseaux de distribution».

Il a fait savoir que la wilaya d'Annaba produit 440 MW contre une consommation maximale de 286 MW.

A son arrivée à Annaba, Mohamed Arkab s’est recueilli au cimetière des chouhada à l’occasion de la célébration du double anniversaire des offensives du nord Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956), avant d’inspecter le projet de raccordement des logements de la nouvelle ville «Draâ Errich aux réseaux de gaz naturel et d'électricité.

Dans sa première phase, l'opération a permis de raccorder plus de 19.000 logements à ces énergies vitales, d'un programme de raccordement de 26.000 logements sur un total de 55.000 logements implantés dans cette nouvelle ville, distante de 20 km à l'ouest d'Annaba.

Le ministre de l'Energie a également inspecté le site réservé à la réalisation d'un transformateur 60-30 KV au pôle urbain «Kalitoussa» (commune de Berrahel), ainsi que le centre d'enfûtage de gaz liquéfié dans la zone industrielle, avant de visiter le centre marine-Naftal et une centrale électrique au port d'Annaba.

