Football/ Ligue 2 (1re journée) : les stades d'Arzew et de l'Arbaâ homologués

La ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mercredi sa décision d'homologuer les stades de l'OM Arzew et du RC Arbaâ, en vue de la première journée du championnat de Ligue 2, prévue vendredi et samedi.

«L’OM Arzew et le RC Araba joueront sur leur stade habituel. Arzew accueillera l’A Bou Saâda au stade Kerbouci Menouar, alors que le RC Arbaâ affrontera la JSM Skikda au stade Smaïl-Makhlouf de L'Arbaâ», indiqué l'instance dirigeante de la compétition.

La LFP a pris cette décision suite à la levée des réserves émises par la commission d’homologation de la Ligue sur ces deux stades, explique la même source.

La journée inaugurale sera marquée par l'affiche entre l'Olympique Médéa et USM Harrach, en plus de deux derbies : à l'Est DRB Tadjenanet - USM Annaba et à l'Ouest RC Relizane - MC Saida.

APS