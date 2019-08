Jeux Africains 2019 – Natation : Syoud et Sahnoune en or

Les nageurs algériens, Jaouad Syoud et Oussama Sahnoune, se sont distingués en remportant l’or du 100m nage libre et du 200m papillon des Jeux Africains de Rabat (JA 2019), ce mercredi, lors de la première journée des épreuves de natation qui se déroulent à la piscine olympique du Complexe sportif Mohammed V (Casablanca).

Avec un temps de 2:01.01, Syoud a offert à l’Algérie sa première médaille d’or en natation. Outre le fait de monter sur la plus haute marche du podium, le sociétaire du Cercle Nautique Chalonnais (France) vient de battre son propre record d’Algérie réalisé en mars dernier en Hongrie.

Pour sa part, Sahnoune a fait aussi bien que son compatriote en glanant le métal précieux du 100m nage libre. Dans un duel algéro-égyptien, le natif de Constantine a nagé en 48.97 devançant ainsi les deux Egyptiens, Ali Khalafalla (49.81) et Mohamed Hassan (49.85). La performance du pensionnaire du Cercle des Nageurs de Marseille (France) lui permet également de signer un nouveau record des Jeux.

L’argent pour Nefsi, Khendriche et Ardjoun

De leur côté, Hamid Nefsi, Lounis Khendriche et Abdellah Ardjoun ont remporté la médaille d’argent du 200m papillon et du 100m dos. Nefsi a nagé en 2:20.33, Khendriche a fait 2:02.49, alors que Ardjoun a bouclé la distance en 2:02.73.

Une dernière breloque en bronze s’est invitée en clôture de cette première journée, elle est l’œuvre des dames dans le relais 4x100m nage libre.

Melih, Chebaraka et Djaballah au pied du podium

Petite déception en revanche pour Amel Melih, Majda Chebaraka et Anis Djaballah. Les deux camarades ont terminé, respectivement, à la 4e position du 100m nage libre (57.14) et du 1.500m nage libre (17:27.24). Quant à Anis Djabballah, il a lui aussi raté le podium du 800m nage libre, en terminant à la 4e place (8:08.88), néanmoins, il a réussi à battre l’ancien record d’Algérie qui était de 8:14.92.

Concernant les autres Algériens, Mehdi Nazim Benbara est rentré à la 8e et dernière position de la finale du 100m nage libre (51.61), alors que Sara Ain Elhayet El Tahawi a pris la 5e place de la finale du 200m dis (2:24.43).

Grâce à ces six nouvelle breloques, l’Algérie porte son total à 21 médailles (7 or, 7 argent, 8 bronze) et occupe la seconde place au classement général derrière l'Egypte qui compte 26 médailles (8 or, 9 argent, 9 bronze).

Venus au Maroc avec l’ambition de glaner 10 médailles, dont 2 en or, les nageurs algériens sont bien partis pour réaliser les objectifs tracés par la Direction technique nationale (DTN), et ce, en attendant les déroulements des finales du 1.500m dames, où il y aura Majda Chebaraka, du 800m messieurs, avec Mohamed Anisse Djaballah, ainsi que les relais messieurs et dames du 4x100m nage libre.

Pour rappel, lors de la dernière édition de 2015 à Brazzaville (RD Congo) la natation algérienne avait remporté 9 médailles, dont 3 en or.