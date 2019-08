Le ministre de la Communication appelle à mobiliser les efforts et les volontés au service de l'intérêt général du pays

Le ministre de la Communication, et Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, a appelé, mercredi depuis Ouargla, à «la mobilisation des efforts et des volontés au service de l'intérêt général du pays».

«Il est impératif de mobiliser les efforts et les volontés au service de l'intérêt général du pays qui requiert en cette conjoncture particulière de son histoire une convergence de vues et une conjugaison des efforts pour le bien de la patrie et des citoyens», a déclaré M. Rabehi en marge d'une visite d'inspection au siège de la direction régionale de l'agence Algérie Presse Service (APS).

A cette occasion, le ministre a salué les efforts consentis par l'APS dans l'accomplissement de ses missions, relevant «un engagement pour le travail sérieux et la transmission de l'information en temps réel».

«Le Gouvernement veillera à garantir toutes les conditions adéquates pour la promotion du travail journalistique, et ce, à travers la mobilisation des moyens nécessaires à même de permettre l'accomplissement de ce devoir avec efficacité et sérieux», a-t-il soutenu.

Soulignant l'importance de l'action médiatique, M. Rabehi a précisé que «le citoyen souhaite avoir l'information en temps réel, notamment en ce moment où nous œuvrons, à travers la consécration des médias, à être à la hauteur de la mission de cultiver et orienter la société avec des programmes traitant de ses préoccupations et centres d'intérêt».

«Nous œuvrerons à l'avenir, à travers les moyens dont nous doterons le secteur, à lui insuffler une plus grande dynamique en permettant à toutes les régions du pays de bénéficier de leurs propres stations», a poursuivi le ministre pour qui c'est ainsi que sera atteint l'objectif de la prise en charge des médias de proximité.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi effectue une visite de travail et d'inspection de deux jours en compagnie d'une importante délégation composée des directeurs généraux de l'Agence Algérie presse service (APS), de la Télévision algérienne, de la Télédiffusion d'Algérie (TDA), de l'Imprimerie du Centre et de la Radio nationale.

APS

