Jeux Africains 2019 - Handball : seconde victoire de l'Algérie devant le Nigeria 24-22

La sélection algérienne messieurs de handball a enregistré une seconde victoire au tournoi des 12es Jeux Africains à Rabat (19-31 août), en battant son homologue du Nigeria 24-22, mercredi pour le compte des matchs du groupe B, composé aussi de l'Angola, du Burkina Faso et de la RD Congo.

Pourtant les Verts avaient terminé la première période sur une défaite de 11-7, néanmoins, les coéquipiers de Nabil Saadouni ont réussi à revenir au score et vaincre les solides nigérians 24-22.

C'est le second succès de l'Algérie au tournoi des JA-2019, après la première obtenue, mardi, devant le Burkina Faso 31-26, (mi-temps 13-14).

Grâce à leurs deux victoires, les Verts totalisent 4 points et partagent la 1re place du groupe B, avec l'Angola qu'ils affrontent dimanche et la RD Congo avec laquelle ils découdront, jeudi après midi. Les deux dernières places sont partagées par le Burkina Faso et le Nigeria, avec deux défaites en autant de matchs.

Résultats des matchs de mercredi :

Algérie - Nigeria 24-22 (7-11)

RD Congo - Burkina Faso 29-28 (16-13)

Déjà joués:

Algérie - Burkina Faso 31-26

Angola - Nigeria 31-20

RD Congo - Burkina Faso 29-28

Algérie - Nigeria 24-22

Classement PTS J G N P

1. Angola 2 1 1 0 0

. RD Congo 2 1 2 0 0

. Algérie 2 2 2 0 0

4. Burkina Faso 0 2 0 0 2

5. Nigeria 0 2 0 0 2

Programme des matchs du groupe B de jeudi 22 août :

Algérie - RD Congo

Angola - Burkina Faso

Nigeria (exempt)

APS