Accidents de la circulation : 7 décès et 16 blessés en 48 heures, selon la Protection civile

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées dans 06 accidents mortelles survenus les dernières 24 heures, à travers le territoire national, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

«Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec trois (3) personnes décédées et 3 autres blessées suite au carambolage de trois (03) camions, quatre (04) véhicules légers et un (01) bus de transport de voyageurs, survenu sur l’autoroute Est-Ouest au lieudit: Boulerbah, commune de Djebahia, daira de Kadiria», précise la même source.

Concernant par ailleurs, le bilan du dispositif de surveillance des plages, la Protection civile a signalé 1178 interventions effectuées, ce qui a permis, selon le communiqué de sauver 893 personnes de noyade, de prodiguer des soins à 173 personnes, d'évacuer 110 personnes vers les structures hospitalières et de repêcher 04 personnes décédées par noyade dans les wilayas de Bejaia, Boumerdès, Jijel et Tipaza.

A noter aussi l’intervention des secours de la Protection civile de la wilaya

d’Oum El Bouaghi pour le repêchage et l’évacuation d’un (01) enfant âgé de 04 ans décédé noyé dans une piscine située au centre-ville de la commune de Ain M’Lila.

En outre et dans le cadre de lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 21 incendies (08 incendies de forêts, 03 incendies de maquis, 04 incendies Broussailles).

Les unités de la Protection civile ont Procédé, enfin ces dernières 48 heures à l’extinction de 06 incendies urbains, industriels et divers, à travers les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Oum el Bouaghi, Djelfa et Médéa, conclut le communiqué.

APS