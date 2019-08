Jeux Africains 2019 – Aviron : deux nouvelles médailles d’or pour l’Algérie

Les rameurs algériens se sont distingués une nouvelle fois en remportant quatre nouvelles médailles, dont deux en or, lors de la 2e journée des épreuves d'aviron des Jeux africains de Rabat (JA 2019), disputées ce jeudi à Salé.

Excellents lors de leur entrée en matière, couronnée par 4 médailles (3 or, 1 argent), les Algériens ont récidivé en glanant 4 autres breloques, dont deux en vermeille.

Rouba et Chehili, des filles en or

Après l’or glané mercredi, Amina Rouba et Nawel Chiali se sont offertes deux autres médailles du métal précieux en remportant respectivement les épreuves du Skiff poids Légers (500m) et du skiff individuel (500m).

De son côté, Sid Ali Boudina a terminé second de la finale du Skiff poids Légers (500m), remportant au passage une médaille d’argent.

Pour sa part, Oussama Habiche est monté sur la troisième marche du podium au Skiff (500m).

Au classement général, l’Algérie occupe à présent la troisième place avec 30 médailles (10 or, 8 argent, 12 bronze). L’Afrique du Sud est en tête avec 46 médailles (12 or, 19 argent, 15 bronze) a,lors que l’Egypte pointe à la 2e place avec un total de 26 médailles (11 or, 9 argent, 6 bronze).