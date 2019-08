Jeux africains 2019 – Natation : médaille d’or et record d’Algérie pour Ramzi Chouchar

Le nageur algérien, Ramzi Chouchar, a brillé de mille feux en s’adjugeant la médaille d’or du 400m 4 nages des Jeux Africains (JA 2019), lors de la seconde journée des épreuves de natation disputée ce jeudi à Casablanca (Maroc).

Plus rapide que tous ces concurrents, Chouchar a réalisé un chrono de 4:23.53. Il a devancé au podium le Sud Africain Ayrton Sweeney (4:26.88) et l’Egyptien Ahmed Salem (4:28.35). Outre la satisfaction de monter sur la plus haute marche, Chouchar a réussi également à reprendre son record d’Algérie de la spécialité, détenu depuis juin dernier par Jaouad Syoud (4:24.21).

Concernant les autres distinctions algériennes, Rania Nefsi a remporté l’argent du 400m 4 nages (4:58.55) alors que les deux breloques en bronze sont l’œuvre de Majda Chebaraka, sur le 200m nage (2:05.51), et de l’équipe féminine du relais 4x200m nage libre (8:42.75).

Grâce à ces 4 nouvelles médailles, l’Algérie porte son total à 30 médailles (10 or, 8 argent, 12 bronze) et occupe la 3e place d’un classement général dominé par l’Afrique du Sud (46 médailles : 12 or, 19 argent, 15 bronze) alors que l’Egypte occupe la 2e place (26 médailles : 11 or, 9 argent, 6 bronze).