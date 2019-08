Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah reçoit le chef de la Minusma

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, jeudi, une délégation onusienne conduite par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-unies pour le Mali et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), Mahamat Salah Annadif qui effectue une visite de travail en Algérie à l'invitation du ministre des Affaire étrangères Sabri Boukadoum, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de l'audience, M. Annadif a transmis au chef de l'Etat "les salutations du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et sa reconnaissance quant au rôle de l'Algérie dans la concrétisation de la réconciliation entre belligérants au Mali et les efforts qu'elle déploie en sa qualité de présidente du Comité de suivi de la mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger"', précise le communiqué.

M. Annadif a présenté au chef de l'Etat "une évaluation exhaustive des développements de la situation au Mali et la contribution de la Mission onusienne au soutien et au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays".

Pour sa part, le chef de l'Etat a exprimé "sa reconnaissance et sa gratitude pour le rôle de la Minusma dans le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation ainsi que la stabilité du Mali", rappelant "le soutien total de l'Algérie aux efforts déployés en faveur de la réconciliation entre belligérants maliens et son engagement à accompagner ces efforts pour sortir ce pays frère et voisin de la crise qu'il vit".

Par ailleurs, les deux parties ont pris acte avec satisfaction "des développements enregistrés dans le processus de la mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation, notamment dans ces aspects politique, institutionnel, sécuritaire et de développement", mettant en avant l'impératif de "poursuivre les efforts consentis à l'heure actuelle à même d'accélérer la cadence de l'application des clauses de cet accord".