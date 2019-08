Sept (07) morts sur les routes dans les dernières 48 heures (bilan feux de foret et noyade)

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont 06 accidents les plus mortelles ayant causé le décès à 07 personnes et des blessures à 16 autres personnes pris en charge sur les lieux puis évacuées vers les hôpitaux par les éléments de la protection civile, selon un bilan de ce corps.

Le bilan de la Protection civile, arrêté ce matin à 08 heure, dénombre durant la période du 21 au 22 août 2019, , (les dernières 24 heures) les unités de la protection civile ont enregistré 2779 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, … etc.

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec 03 personnes décédée et 03 autres blessés suite au carambolage de trois (03) camion quatre (04) véhicules légers et un (01) bus de transports de voyageurs, survenu sur l’Autoroute Est Ouest au lieu dit : Boulerbah, commune de Djebahia, daira de Kadiria, les victimes ont été pris en charge sur les lieux puis évacuées vers l’hôpital de Lakhdaria par les secours de la protection civile.

Par ailleurs, le bilan du dispositif de surveillance des plages nos secours ont effectués 1178 interventions, ce qui a permets de sauvés 893 personnes de noyade, et le prodigue des soins à 173 personnes et l’évacuation de 110 personnes vers les structures hospitalières, ainsi que le repêchage de 04 personnes décédée par noyade en mer à travers les plages interdites dans les wilayas de Bejaia, Boumerdes, Jijel, Tipaza, les victimes ont été évacuées vers les morgues des hôpitaux locaux par les services de la protection civile.

A noter, aussi l’intervention des secours de la protection civile de la wilaya d’Oum El Bouaghi pour le repêchage et l’évacuation d’un (01) enfant âgé de 04 ans décédé noyé dans une piscine située au centre ville de la commune de Ain M’Lila.

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la protection civile ont procédés à l’extinction de 21 incendies (08 incendies forêts, 03 incendies Maquis, 04 incendies Broussailles), ces incendies ont causés des pertes estimés de 453 Ha de surface forêts, 112 Ha de surface maquis, 54 Ha de surface broussailles, 1730 bottes de foins.

A noter aussi, les unités de la Protection civile ont Procédés à l’extinction de 06 incendies urbains, industriels et divers , à travers les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Oum el Bouaghi, Djelfa et Médea, ces incendies ont causés des gênes respiratoires à 02 personnes à la wilaya de Djelfa, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une habitation sis à la rue de l’indépendance commune de Djelfa.